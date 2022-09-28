مدير برشلونة المالي: يمكننا إعادة ميسي بالتأكيد

أكد إدوارد روميو مدير برشلونة المالي أن الباب مفتوح دائماً لعودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي.

وينتهي عقد "ليو" الجاري مع الباريسيين في صيف العام القادم، وسيكون بإمكانه بعدها الانتقال إلى أي فريق يختاره في صفقة مجانية بحال الاتفاق على أجوره.

ماذا قال روميو عن عودة ميسي المحتملة إلى برشلونة؟

ولدى سؤاله عما إذا كانت عودة الهداف المخضرم إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو مجدية من الناحية المالية، قال روميو: "بالطبع، لأنه سيعود بصفة مجانية، لذلك سيرجع إلينا بكل تأكيد.

"لكن المسألة تقنية (تعتمد على خطط المدرب)، ومبنية على رغبة اللاعب نفسه."

يذكر أن تقاريراً إعلامية يوم الأربعاء رجحت ألا يوافق صاحب الـ 35 عاماً على تمديد فترة بقائه في باريس سان جيرمان لما بعد الصيف الجاري مما يرجح عودته إلى برشلونة.