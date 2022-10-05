مدير ريال مدريد السابق يشبه هالاند بـ "الإعصار"

اعترف الأرجنتيني خورخي فالدانو مدير ريال مدريد السابق أنه يتمنى رؤية النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي يرتدي قميص النادي الملكي.

واعترف الأرجنتيني الذي لعب لريال مدريد ما بين عامي 1984 وحتى 1987 قبل أن يتولى الإشراف عليهم لعامين ما بين 1994 و 1996 بأن هداف مانشستر سيتي الشاب هو لاعبه المفضل حالياً.

ويتألق النرويجي البالغ من العمر 22 عاماً مع السيتزنز، حيث سجل 17 هدفاً في 11 مباراة معه حتى الآن هذا الموسم.

ماذا قال فالدانو عن هالاند ؟

قال صاحب الـ 66 عاماً في تصريحات لراديو "ماركا" الإسبانية: "إنه لعبتي المفضلة في الوقت الراهن، لا يوجد مباراة يفشل فيها، هنالك بعض الجدل الذي يحيط ببعض المباريات، لكن الأهداف غير قابلة للجدل، وهو لا يفشل بتسجيلها.

"اعتبره بمثابة الإعصار في المباريات، كنت أتمنى أن أراه بقميص ريال مدريد."

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تقارير أكدت أن المهاجم الصاعد مرشح للانتقال إلى ريال مدريد في صيف عام 2024 نتيجة لوجود بندٍ في عقده يسمح له بالرحيل صوب العاصمة الإسبانية بسعر مخفض رغم أن الاتفاق الذي يربطه بسيتي يمتد حتى عام 2027.