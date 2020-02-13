مدير ليفربول يهاجم كوتينيو

فتح بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول النار على فيليبي كوتينيو، مشيراً إلى أنه عقب بيع البرازيلي لبرشلونة خسر الفريق الإنجليزي «مباراة واحدة بالكاد خلال ما تبقى من الموسم».

وفي تصريحات لمجموعة من مشجعي الريدز، أكد مور أن رحيل كوتينيو أحدث تغييراً سواء في الهيكل أو في طريقة لعب الفريق.

وقال «لو تذكرون حين رحل قبل عامين، حدث تغيير شامل في أسلوب اللعب وبالكاد خسرنا مباراة خلال ما تبقى من الموسم».

وتحدث مور في إشارة لبيع كوتينيو للبارسا في يناير 2018 مقابل ما يقرب من 150 مليون يورو شاملة المتغيرات.

ومع ذلك، فإن المعلومات التي ذكرها المدير الرياضي ليست صحيحة، إذ خسر ليفربول وقتها 3 مباريات في البريمييرليغ فقط، أمام سوانزي سيتي ومانشستر يونايتد وتشلسي.

كما سقط في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام روما، وفي النهائي أمام ريال مدريد.

وقال مور «لا أريد التقليل من شأن كوتينيو، لكن كانت لديه طريقة مختلفة في فهم كرة القدم. المال الذي حصلنا عليه مقابل بيعه ساعدنا على استقدام الحارس البرازيلي أليسون بيكر».

ويأتي هجوم مور بعدما صرح كوتينيو الذي يلعب حالياً في بايرن ميونيخ معاراً من برشلونة، بأنه ليس مندهشاً من نجاح ليفربول، لكنه ليس نادماً على الرحيل عن صفوفه.