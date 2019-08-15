مدير يوفنتوس الرياضي يدافع عن انتقالات النادي

رد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي في يوفنتوس، على مدرب الفريق ماوريتسيو ساري ودافع عن انتقالات ناديه هذا الصيف.

ووجه ساري انتقادات علنية بسبب عدم تمكن يوفي من بيع ستة لاعبين، بالإضافة لعدم وضوح موقف باولو ديبالا.

وقال باراتيتشي لوسائل الإعلام خلال تجمع الفريق في فيلار بيروسا: "تعاقدنا مع (ماتياس) دي ليخت، لاعب كانت أفضل عشرة فرق في العالم تريده، بحياتي لم أقم بكل هذا العمل لضم لاعب.

"فاز دانيلو باثنين وعشرين لقباً خلال مسيرته، ولعب مع ريال مدريد ومانشستر سيتي، يضم يوفي لاعبين على أعلى مستوى.

"تعاقدنا أيضاً مع لاعبين عالميين مجاناً في صورة (أدريان) رابيو و(آرون) رامزي، كما ضمينا وحافظنا على ميريه ديميرال الذي هو أكثر لاعب مطلوب في صفوفنا".

ويقيم يوفنتوس في فيلار بيروسا كل عام لقاء ودي بين الفريق الأول وفريق الشباب، ثم يقيم احتفالية بألقاب الموسم الماضي بحضور الجماهير.