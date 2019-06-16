مرتضى منصور يتهم محمد صلاح بالغرور

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور هجومه العنيف على نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، مؤكداً أن اللاعب بات يعاني من الغرور.

وأكد رئيس مجلس إدارة الزمالك، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، أنه يحب صلاح لكنه يخشى عليه من الغرور: "تعامل بشكل غير لائق مع أهل بلده في أول أيام عيد الفطر المبارك"، عقب تجمع أهالي قرية نجريج، أمام منزل اللاعب بمسقط رأسه، في أول أيام عيد الفطر، مما منعه من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية المخصصة لتأدية الصلاة بسبب احتشاد الأهالي.

ولم يستطع صلاح مغادرة منزله، ولم يؤدِ صلاة العيد مع أهل قريته، وقررت قوات الأمن، إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل اللاعب، خوفاً من تزايد أعداد أهل القرية.

وعبر صلاح عن حزنه الشديد، لعدم أداء صلاة العيد، بسبب توافد أهالي قريته أمام منزله، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، دا ملوش علاقة بالحب دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

كما أكد منصور أن اللاعب تأخر في الانضمام للمنتخب المصري استعداداً لكأس أمم إفريقيا رغم انضمام جميع زملائه، من أجل قضاء إجازة ساحلية في مدينة الجونة.

وسبق لرئيس الزمالك انتقاد صلاح من قبل في شباط الماضي، بسبب تغريدة قال فيها: "مش قادر أصدق إن كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت، هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟".

وفتح رئيس الزمالك وقتها النار على صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية قال فيها: "محمد صلاح يدعو الجماهير للهدوء، بقوله خليك في حالك أنت وفي الشعب اللي بتعيش معاه، أنت لا تأكل من أكلنا ولا تشرب من شربنا ويجب عليك عدم الحديث عما يحدث في الكرة في مصر، فأنت لا تعيش بيننا".

هجوم رئيس الزمالك وتصريحاته النارية، شملت محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب أزمة المباريات المؤجلة في الدوري المصري، قائلاً: "أنا طلعت دكر وأسد على الخطيب وكلامي هو إللي مشي الدوري يستأنف بعد بطولة أمم إفريقيا 2019".