مرتضى منصور يحذر الزمالك من "رقبة" كريستيانو رونالدو

قدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك المعزول للاعبي الفريق المصري نصيحة "مثيرة للجدل" سخر فيها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي.

ويلتقي النصر والزمالك غداً الخميس في قمة نارية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وسيتنافس العملاقان العربيان على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بعدما جمع "العالمي" 4 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة، فيما اقتنص "القلعة البيضاء" 3 نقاط من نفس عدد اللقاءات.

وقال منصور في تصريحات نقلها موقع "روسيا اليوم": "أتمنى أن يخصص الزمالك لاعباً لإيقاف رونالدو وأن لا يكون قصيراً لأن رونالدو رقبته طويلة!"

يذكر أن الزمالك فاز في مباراته الافتتاحية على الاتحاد المنستيري التونسي برباعيةٍ دون رد، قبل أن يسقط أمام الشباب السعودي متصدر المجموعة (إلى جانب النصر برصيد 4 نقاط لكلٍ منهما) بهدفٍ نظيف.

بدوره، لعب رونالدو دوراً مهماً في فوز فريقه على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1 بعدما سجل الهدف الثاني في اللقاء.