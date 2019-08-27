مرسيليا مهتم بضم فيدال

كشف تقرير صحفي إسباني، عن اهتمام أولمبيك مرسيليا بالظفر بخدمات آرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي الفرنسي وضع الدولي التشيلي ضمن قائمة اهتماماتهم هذا الصيف، حيث سيكون بديلاً للويس غوستافو والذي اقترب من الرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورفض مرسيليا عرضاً من فينيرباهتشة لضم غوستافو، لكن يبدو أنه من الصعب الاحتفاظ بخدماته، ولذلك تم وضع اسم فيدال كبديل له.

وأشارت الصحيفة أنه بحال قرر برشلونة التخلي عن خدمات فيدال قبل نهاية السوق، فإن اللاعب يفضل الانتقال إلى إنتر ميلان، حيث يسعى مدربه السابق أنتونيو كونتي للظفر بخدماته.

وأفاد التقرير، أن القوة المادية لإنتر ميلان تفوق قدرات مرسيليا، وهو يلعب دوراً مهماً في قرار فيدال حول مستقبله.

ورغم تألقه الموسم الماضي، لكن وجود عدد كبير من لاعبي خط الوسط يصعب من مهمة فيدال، والذي شارك كبديل أمس ضد ريال بيتيس، وسجل الهدف الخامس للبارسا، في المباراة التي انتهت بفوز البلاوغرانا (5-2).