مرسيليا يؤكد تعرض عز الدين أوناحي لإصابة مؤثرة

البوابة - كشف أولمبيك مرسيليا اليوم الاثنين عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم خط وسطه المغربي عز الدين أوناحي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في الودية التي فاز فيها على منتخب البرازيل بنتيجة 2-1.

واقتنص "أسود الأطلس" انتصاراً تاريخياً على حساب "السيليساو" في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب طنجة "ابن بطوطة".

وخاض أوناحي المباراة منذ بدايتها، لكنه اضطر لتركها بعد قرابة ساعة من الزمن بداعي الإصابة.

إلى متى سيغيب أوناحي عن مرسيليا؟

قال مرسيليا في بيان أن صاحب الـ 22 عاماً أصيب بكسر في إصبع قدمه دون الكشف عن الفترة المتوقعة لغيابه.

بدورها، أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مثل هذا النوع من الإصابات من شأنه أن يحرم نجم المغرب من اللعب لعدة أسابيع.

وانتقل لاعب خط الوسط من آنجيه صوب مرسيليا خلال السوق الشتوي المنصرم في صفقة وصلت قيمتها لنحو 8 ملايين يورو في عقدٍ يمتد حتى عام 2027.