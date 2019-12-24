مرشح لرئاسة ريال مدريد يتعهد بثلاث صفقات "نارية"

هيمن فلورنتينو بيريز على رئاسة ريال مدريد في العقود الماضية من دون منافس، لكن مرشحاً جديداً ظهر بشكل مفاجئ وتعهد بإبرام ثلاث صفقات من العيار الثقيل في حال فوزه بالمنصب.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فيسنتي بولودا، رئيس ريال مدريد السابق، أعلن رغبته في العودة للمنصب وإزاحة فلورنتينو بيريز في الانتخابات المقبلة التي ستقام في عام 2021، قائلاً: "لدي المال، وسأقوم بإبرام ثلاث صفقات قوية".

ولم يحدد بولودا، الذي ترأس ريال مدريد عام 2009، بعد فترة رامون كالديرون لحين انعقاد الانتخابات، أسماء الصفقات الثلاث المزعومة، لكنها على الأرجح ستتضمن النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وتغيرت سياسة ريال التعاقدية في السنوات الأخيرة، من خلال ضم لاعبين شبان، مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو وفيدي فالفيردي وبراهيم دياز، ومنذ صفقة غاريث بايل لم يضم بيريز لاعباً من المستوى الأول باستثناء إيدين هازارد الصيف المنصرم.