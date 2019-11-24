مزاملة مبابي تثير الجدل حول مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

أشاد لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد بمهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، قبل مباراة الفريقين الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وصرح الكرواتي لقناة "كانال بلوس" الفرنسية: "مبابي لاعب عظيم وموهوب، ولا يزال شاباً ولكنه يعد من أفضل مواهب جيله، وتنتظره مسيرة مشرقة إذا استمر بتقديم المستوى نفسه، سيصبح من أفضل لاعبي العالم".

وأضاف: "أتمنى مزاملة كيليان في المستقبل".

وبسؤاله: "هل تتطلع للعب معه في ريال مدريد؟"، فرد الكرواتي ضاحكاً "السؤال التالي".

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد الصيف القادم، وبالتالي فإنه يمكنه التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير والرحيل عن الملكي مجاناً نهاية الموسم.

ويعد مبابي أحد اللاعبين المطلوبين بشدة للانضمام لريال مدريد، مما أثار غضب مسؤولي باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة.