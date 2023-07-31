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مسؤولو بايرن ميونخ في لندن لحسم صفقة هاري كين

تاريخ النشر: 31 تمّوز / يوليو 2023 - 12:49
هاري كين (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
هاري كين (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

سافر مسؤولا بايرن ميونخ، يان كريستيان دريسين وماركو نيبي إلى لندن من أجل عقد مفاوضات مع إدارة توتنهام بخصوص صفقة النجم الإنجليزي هاري كين.

وسيجتمع الإداريان بدانييل ليفي رئيس سبيرز علهما يستطيعان إتمام الصفقة.

وتقدم بايرن بعرض مؤخراً وصلت قيمته إلى 70 مليون جنيه استرليني، إلا أن توتنهام رفضه سريعاً.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مسؤولي النادي البافاري يعتزمون رفع قيمة عرضهم إلى 75 مليون جنيه في محاولة جديدة لاقتناص اللاعب.

بدوره، يرغب المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً في الرحيل عن النادي الإنجليزي هذا الصيف مع تبقي عام أخير على عقده، ويريد الانتقال لفريق يسمح له بالمنافسة على الألقاب التي استعصت عليه خلال فترة تواجده في لندن.

وتوصل كين إلى اتفاق مع بايرن حول البنود الشخصية في الفترة الماضية، كما يقال أنه وجد منزلاً مناسباً في ميونخ.

كلمات دالة:هاري كاينتوتنهامبايرن ميونيخ

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