مسؤول ألماني يعارض إقامة أولمبياد طوكيو

قال ألفونس هورمان رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو من عدمها «قبل نهاية مارس أو خلال أبريل على أقصى تقدير».

وقال هورمان في تدوينة صوتية (بودكاست) لبرنامج «شبورتشاو» الرياضي في التلفزيون الألماني أنه لا يفترض إقامة الدورة الأولمبية بأي ثمن: «الإجابة الوحيدة عن هذا هي لا، لأن ذلك سيشمل أيضاً إنكار العواقب الصحية، لا يمكن فعل ذلك بضمير حي».

وأكد هورمان في الوقت نفسه على ثقته بالمنظمين، وقد أبدى رفضه للانتقادات الموجهة من ممثلي الرياضيين بداعي عدم توفر المعلومات بشأن الخطط الخاصة بالأولمبياد.

وأوضح هورمان: «الرياضي ليس بحاجة لمعرفة كل التفاصيل لمثل هذه الخطط، أنا ببساطة لا أرى أنه من المقبول توجيه اتهامات نقص الشفافية».

وكانت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد قد اضطرت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، للإعلان في مارس 2020 عن تأجيل الأولمبياد لمدة عام، ومن المفترض أن تنطلق الدورة الأولمبية في 23 يوليو المقبل والدورة البارالمبية في 24 أغسطس.