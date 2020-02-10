مسؤول سابق: ميسي قد يغادر برشلونة

تصدر آرييدو برايدا المسؤول البارز السابق برشلونة وميلان، عناوين الصحف والمواقع في إيطاليا على مدار الساعات القليلة الماضية، بتصريحاته المثيرة للجدل عن مستقبل النجم ليونيل ميسي.

ويعترف المدير التنفيذي والرياضي السابق في ميلان، أن هداف الدوري الإسباني في جميع العصور لديه بند في عقده مع جوسيب ماريا بارتوميو، يعطيه الحق في تقرير مصيره، طالما تجاوز عامه الـ 32.

وفي الوقت الذي بدأت تتضاعف فيه الشائعات حول مستقبل "ليو" في المرحلة القادمة، قال برايدا لراديو "آنشيو" الإيطالي "أنا شخصياً لا أعتقد أن ميسي سيغادر برشلونة.

"من الواضح أنه في حالة جيدة جداً مع النادي، لكن على الرغم من ذلك، من الصعب استبعاد سيناريو رحيله في يوم من الأيام".

وعن الفريق الذي يمكنه ضم الهداف الأرجنتيني، قال "بالتأكيد فرق إنجلترا، لكن في إيطاليا هنا بعض الفرق القادرة على ضمه".

وختم: "ميسي بإمكانه إحداث مشكلات بالجملة لأي فريق، ودونه سيصبح برشلونة فريق آخر. في أي مكان تتمنى رؤيته؟ ميلان!"

وأثيرت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الإسبانية طيلة الأسبوع الماضي، بعد توتر علاقة ميسي مع المدير الرياضي إريك أبيدال، على خلفية حرب التصريحات الكلامية بينهما، لاعتراض الأسطورة على الطريقة التي تحدث بها زميل الأمس عن اللاعبين، ما فتح المجال لعودة الشائعات حول مستقبله من جديد.