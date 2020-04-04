مسؤول: مباراة ليفربول وأتلتيكو تسببت بانتشار فيروس كورونا

ألمح ماثيو آشتون، مدير الصحة العامة في نادي ليفربول، إلى أن مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، تسببت في تضاعف أعداد المصابين في المدينة الإنجليزية بفيروس كورونا المستجدّ.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية، أمس، عن “غارديان” البريطانية، تصريحاً لآشتون، وصف فيه قرار إجراء تلك المباراة في موعدها بالخاطىء، نافياً افتراض تعمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ذلك، وإنما لقلة الدراية بخطورة الوضع.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، سافر ما يقارب الـ 3 آلاف مشجع من مدريد إلى ليفربول، لمؤازرة أتلتيكو على ملعب آنفيلد الذي احتضن المباراة في 11 مارس الماضي، قبل أيام قليلة من إعلان إسبانيا حالة التأهب ضد الفيروس.

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، المنتمي لمدينة ليفربول أيضاً، كشف لصحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية السبت الماضي، عن وصف يورجن كلوب، مدرب ليفر، إجراء تلك المباراة وسط هذه الظروف بالـ “التصرف الإجرامي”، خلال محادثة جمعتهما.