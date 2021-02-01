مساعد زيدان: ريال مدريد لن يفقد الأمل رغم الخسارة

أسدى ليفانتي خدمة جليلة لأتليتكو مدريد المتصدر بفارق 10 نقاط، وذلك بعدما أسقط جار الأخير ريال مدريد حامل اللقب في معقله 1-2 ضمن المرحلة 21 من الدوري الإسباني، مستفيداً من النقص العددي في صفوف الملكي.

وبعد تعادلين في ثلاث مراحل وخروج من نصف نهائي الكأس السوبر على يد بلباو ثم دور الـ 32 لمسابقة الكأس على يد فريق من الدرجة الثالثة، استعاد ريال مدريد توازنه في المرحلة الماضية بفوزه الكبير على مستضيفه آلافيس 4-1.

لكنه عاد وانتكس على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو أمام ليفانتي ليمنح أتليتكو خطوة هامة نحو الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014.

قال ديفيد بيتوني مساعد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه لن يفقد الأمل في مطاردة المتصدر أتليتكو رغم الخسارة الصادمة من ليفانتي.

واضطر ريال للعب 81 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد إيدير ميليتاو لكنه تقدم عبر ماركو آسينسيو قبل أن يعادل خوسيه لويس موراليس لليفانتي، وينتزع روجر مارتي الفوز بعد وقت قصير من إهداره لركلة جزاء.

وأبلغ بيتوني، الذي يتولى القيادة في غياب زيدان المصاب بفيروس «كوفيد - 19»: «إنها هزيمة صعبة لنا لأننا واجهنا عقبة شاقة منذ الدقيقة التاسعة... سجلنا هدفاً لكن التعادل صعب الأمور علينا، بدأنا الشوط الثاني جيداً وأتيحت لنا بعض الفرص لكن الهدف الثاني كان ضربة مؤلمة».

وهذه الهزيمة الثامنة لريال في جميع المسابقات هذا الموسم. وأصبح ريال مهدداً بفقدان اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي بعد إزاحة الغريم برشلونة من القمة إثر سلسلة من عشرة انتصارات متتالية قبل النهاية، لكن بيتوني شدد على أن الفريق لن يستسلم في الصراع مع جاره، وقال: «جماهير ريال مدريد ستستمر في الإيمان بفريقها لأن هذه مبادئ النادي وسنواصل القتال حتى النهاية، مع لاعب أقل واصلنا الضغط وسجلنا وهذا إيجابي جداً. نحن محبطون بالطبع لكن نشعر بالفخر بسبب اللعب بشكل صحيح حتى النهاية».

وواصل: «شاهدت الفريق يتصرف بشكل جيد وبشخصية جادة ويشعر اللاعبون بالحزن لكن الروح القتالية استمرت للنهاية».