مساعي لويس سواريز للانتقال إلى إنتر ميامي تبوء بالفشل

لم تأتي الرياح كما تشتهي سفن نجم برشلونة السابق لويس سواريز، حيث باءت محاولاته بالانضمام لزملائة السابقين هذا الصيف في إنتر ميامي الأمريكي بالفشل وتم إغلاق القصة تمامًا في الوقت الحالي.

وكان مدرب جريميو البرازيلي بورتالوبي قد أعلن أن سواريز باقٍ في النادي ولن يتمكن من الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي للعب إلى جانب زملائه سابقًا في البارسا ليونيل ميسي وبوسكيتس وألبا.

انتقال سواريز إلى إنتر ميامي يتأجل حتى ديسمبر القادم

تداولت الصفحات الأيام الماضية أن النجم الأوروغوياني لا يزال لديه سنة في عقده مع ناديه الحالي جريميو، وعندما بدأ الحديث حول انتقاله إلى إنتر ميامي، اشترط النادي البرازيلي دفع الشرط الجزائي لتحرير اللاعب من عقده والذي يتخطى 50 مليون دولار.

ووفقًا للصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو الذي نشر تفاصيل الأمر عبر صفحته على "فيسبوك"، فقد تأكد الأمر أن لويس سواريز لن ينضم إلى إنتر ميامي هذا الصيف، وتم إغلاق المفاوضات وانتهى الأمر تمامًا.

ونقل رومانو تصريحات مدرب نادي جريميو البرازيلي الذي قال بهذا الخصوص: "الاتفاق لن يتم، سواريز سيبقى في جريميو حتى ديسمبر، انتهى النقاش حول ذلك".