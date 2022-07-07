مستحقات دي يونغ تعطل انتقاله لمانشستر يونايتد

يواجه مانشستر يونايتد تأخيراً جديداً في صفقة التعاقد مع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ووافقت إدارة البارسا على بيع صاحب الـ 25 عاماً مقابل 65 مليون يورو تدفع مقدماً إضافة لـ 20 مليون يورو أخرى على شكل مكافآت.

لكن الهولندي وافق على تأخير تقاضي مبلغ كبير من مستحقاته مع البارسا خلال الموسمين الأخيرين مراعاة للظروف الصعبة التي مر بها النادي.

ويطالب دي يونغ بالحصول على مستحقاته كاملة قبل أن يوافق على الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد وفقاً للصحيفة الصادرة من مدريد.

يذكر أن نجم منتخب هولندا يرتبط بعقدٍ مع برشلونة يستمر حتى الثلاثين من يونيو لعام 2026.