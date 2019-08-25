مستقبل إيريكسن يقلق توتنهام

قال ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير أنه يخشى أن يتأثر لاعب الوسط كريستيان إيريكسن والنادي المنافس ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز بحالة الغموض حول مستقبل النجم الدنماركي.

وكان إيريكسن، عنصراً بارزاً بتشكيلة بوتشيتينو التي وصلت لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي واحتلت المركز الرابع في الدوري الممتاز.

وقال إيريكسن (27 عاماً) الذي ينتهي عقده بعد الموسم الحالي أنه يبحث عن تحدٍ جديد.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن لاعب الوسط ربما ينتقل إلى ريال مدريد، قبل انتهاء فترة الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأبلغ بوتشيتينو الصحفيين: "هذا ليس أفضل وضع له وللجميع.

"لا أعتقد أن النادي أو اللاعب توقعا هذا الوضع، نحاول تقليل حجم المشكلة والتعامل مع الموقف".