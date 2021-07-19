مستقبل جوردان هندرسون مع ليفربول يثير الشكوك

دخل جوردان هندرسون قائد ليفربول الموسمين الأخيرين من عقده مع الفريق، علماً بأن مفاوضات التجديد بدأت بين الطرفين منذ نهاية الموسم المنصرم.

لكن صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أكدت أن النادي يدرس بيع اللاعب قبل عام 2023.

وعانى الريدز من رحيل جيني فينالدوم مجاناً إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده، وباتت الإدارة تخشى حصول الأمور نفسه مع هندرسون.

هل سيغادر هندرسون ليفربول خلال الفترة القادمة؟

وقضى صاحب الـ 31 عاماً عقداً من الزمن مع ليفربول وأصبح واحداً من أبرز رموزه بعد بداية صعبة لمسيرته في ملعب آنفيلد.

ولعب نجم الوسط دوراً رئيسياً في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي خلال المواسم الأخيرة وأصبح أيقونة لدى المشجعين.

وغاب هندرسون عن آخر 16 مباراة لليفربول الموسم الماضي، لكنه تمكن من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020.

يذكر أن اللاعب أنهى الدوري الإنجليزي 2020-2021 بأعلى معدل تمرير وصل إلى 86.4، علماً بأن أتلتيكو مدريد يراقب وضعه عن كثب أملاً في جمعه مجدداً بلويس سواريز.