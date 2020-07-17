مستقبل سيتيين على المحك مع برشلونة

يعيش كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، فترة عصيبة للغاية بعد خسارة لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي لصالح المنافس ريال مدريد، مع توقعات بإقالته بعد نهاية المسابقة.

وأكد جيرارد روميرو، الصحفي الذي يعمل في إذاعة كتالونيا، الجمعة، أن سيتيين ربما خاض مباراته الأخيرة مع البارسا في كامب ناو، حيث أنه سيتعرض للإقالة خلال أيام.

ورغم تأكيد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة أن سيتيين سيستمر على رأس الجهاز الفني الموسم المقبل، إلا أنه قد يتعرض للإقالة فعلياً في حال خسارة لقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليونيل ميسي قال بعد الخسارة أمام أوساسونا أن برشلونة قد يخرج أمام نابولي أوروبياً، إذا استمر أداء الفريق بهذا الشكل الضعيف.