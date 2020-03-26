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مستقبل غامض لبوغبا

منشور 26 آذار / مارس 2020 - 05:38
بول بوغبا
بول بوغبا

تحاصر الشكوك مستقبل نجم وسط مانشستر يونايتد، بول بوغبا، في ظل اهتمام ريال مدريد، ويوفنتوس بخدماته، لكن يبدو أن مصير الفرنسي سيشهد منعطفاً مغايراً.

ووفقاً لشبكة «إي إس بي إن» الأميركية، يثق مسؤولو مانشستر يونايتد في عدم قدرة ريال ويوفي على تحقيق مطالبهم بشأن قيمة الدولي الفرنسي حالياً.

يعود ذلك إلى توقف نشاط كرة القدم حول العالم، وبالتالي عدم حصول الأندية على عوائد البث أو نسبة الإعلانات.

وأوضح التقرير أن الأقرب هو تفعيل مانشستر يونايتد خيار تمديد عقد بوغبا لموسم إضافي.

Via SyndiGate.info


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