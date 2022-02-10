مستقبل فرينكي دي يونغ مع برشلونة في مهب الريح

أشاد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالمستويات الجيدة التي قدمها النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ مع الفريق في الفترة الماضية، إلا أن ذلك لا يعني أن استمراره مؤكد الموسم القادم وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكان نجم خط وسط أياكس السابق قد اعترف مؤخراً أنه المستويات التي قدمها لم تكن بالشكل المطلوب وأنه سعى لمعاتبة نفسه على ما قدمه.

وبدأ مستوى صاحب الـ 24 عاماً في التحسن خلال المباريات الأخيرة، إذ تألق أمام ديبورتيفو آلافيس وأتلتيكو مدريد.

لكن الصحيفة الصادرة من كتالونيا نوهت إلى أن على دي يونغ مواصلة تقديم المستويات المميزة وتقديم الإضافة اللازمة للبارسا حتى يضمن البقاء الموسم القادم.

وسترى الإدارة بعد نهاية الموسم إن كان ما قدمه الهولندي يشفع له بالبقاء في ملعب كامب ناو أو ما إذا كان مستواه غير المناسب سيدفع المسؤولين لبيعه وشراء بديل مناسب.