مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان على المحك

باتت مسألة استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان على المحك وفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية مع اقتراب عقده الحالي على الانتهاء.

يأتي هذا التطور بعد اجتماع عقد بين خورخي والد الهداف المخضرم وإداريي النادي الباريسي، لم يتم التوصل خلاله إلى أي حل يرضي صاحب الـ 35 عاماً.

ومن المفترض أن يعقد الطرفان اجتماعاً ثانياً خلال الأيام القليلة القادمة، مع أن المؤشرات الأولية تشير إلى صعوبة التوصل لاتفاق مناسب.

وقالت ليكيب أن "ليو" محبط من الوضع الراهن في النادي لدرجة جعلته يشكك بخطة الإدارة المبنية حول الفرنسي كيليان مبابي الراغب بدوره في الرحيل.

الخيارات مفتوحة أمام ميسي

يستمر الأرجنتيني في جذب الأندية المقتدرة مادياً حول العالم على غرار الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي.

وألمحت الجريدة الشهيرة إلى أن ميسي وعائلته لا يمانعون الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية بدءاً من الموسم القادم.