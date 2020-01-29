مشاجرة بين بواتينغ وغوريتسكا خلال تدريبات بايرن ميونيخ

أثيرت ضجة كبيرة خلال تدريبات بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء، بعد اشتباك المدافع المخضرم جيروم بواتينغ مع الشاب ليون غوريتسكا.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن القادم من شالكه قام أولاً باستفزاز زميله، ليرد الأخير بصفع مواطنه على الوجه.

ووثق المصدر روايته المقلقة لمشجعي العملاق البافاري، بنشر صورة للحظة اشتباك اللاعبين، والسبب ما فعله الشاب العشريني، بالإمساك ببواتينغ في إحدى الكرات المشتركة بينهما في التدريبات.

وذكر المصدر، أن مدافع مانشستر سيتي السابق لم يتحمل "سخافة" صاحب الـ 24 عاماً، الأمر الذي دفعه لردع لاعب الوسط، ثم قال "ما هذا القرف".

وأفاد التقرير أنه لولا تدخل المدرب هانز فليك، لخرجت الأمور عن السيطرة، خاصة بعدما فقد غوريتسكا السيطرة على أعصابه بعد الاشتباك.

وانزعج المخضرم الآخر توماس مولر مما حصل، فقال "دائماً نفس القرف معك"، في إشارة إلى استيائه وغضبه من غوريتسكا.

لكن بعد الحصة التدريبية، قام النجم الشاب بتهدئة الأوضاع بنشر صورة تجمعه ببواتينغ، ومعها تعليق "خبر عاجل"، في إشارة واضحة إلى أن ما حصل بات في الماضي.

وجاءت هذه الحادثة قبل أيام من مواجهة ماينتز على ملعب أوبيل آرينا لحساب المرحلة العشرين من الدوري الألماني، الذي يتصدره لايبتزيغ برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن بايرن حامل اللقب في آخر سبعة مواسم.