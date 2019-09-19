مشادة في إنتر بين لوكاكو وبروزوفيتش

كشفت تقارير عن وقوع مشادة بين لاعبي إنتر روميلو لوكاكو ومارسيلو بروزوفيتش عقب لقاء سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الطرفان بهدفٍ لكلٍ منهما، وكان الثنائي بروزوفيتش ولوكاكو من الأسوأ في الملعب بين اللاعبين.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن لوكاكو تحدث مع زملائه بعد المباراة وأبدى غضبه من المستوى والأداء، وقام بالإشارة بأن أداء بعض اللاعبين كان دون المستوى.

وذكرت الصحيفة أن بروزوفيتش اعتبر تلميحات لوكاكو عنه وقام بالرد بشكل غاضب، وحاول الاشتباك مع البلجيكي، ولكن زملاءه منعوه.

وهاجمت الصحافة والإعلام عموماً مستوى لوكاكو في المباراتين الأخيرتين، خصوصاً وأن تم الكشف أنه يشارك وهو مصاب على مستوى الظهر.