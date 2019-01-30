مشاركة واسعة لنجوم العالم في دولية سوق دبي الحرة للتنس

ستيفانوس تسيتسيباس

يشارك في بطولة سوق دبي الحرة الدولية للتنس التي يستضيفها استاد السوق الحرة في القرهود من 17 فبراير المقبل وحتى 2 مارس القادم نجوم جدد في عالم الكرة الصفراء إضافة إلى مجموعة واسعة من ألمع النجوم في العالم بمن فيهم المصنفة الأولى عالميا واليابانية ناعومي أوساكا واليوناني المتألق ستيفانوس تسيتسيباس.

وتتنافس أوساكا ضمن قائمة تضم بيترا كفيتوفا بطلة دبي السابقة ووصيفة أستراليا المفتوحة وسيمونا هاليب وكارولين فوزنياكي متصدرتا التصنيف العالمي سابقا وإلينا سفيتولينا حاملة لقب دبي مرتين في حين يخوض تسيتسيباس أحدث نجم عالمي في التنس المنافسة إلى جانب روجر فيدرر بطل دولية دبي سبع مرات وروبرتو بواتيستا آغوت حامل لقب دبي.

ويقام أسبوع بطولة الرجال مباشرة عقب بطولة السيدات في الفترة من 23 فبراير وحتى 2 مارس ويشارك فيها تسيتسيباس الذي أصبح العام الماضي أصغر لاعب في مشوار الرابطة الدولية لمحترفي التنس بعد تمكنه من هزيمة 4 من المصنفين العشرة الآوائل خلال اسبوع واحد وذلك في بطولة تورونتو ولمع نجمه في بطولة أستراليا المفتوحة التي اختتمت أخيراً عندما وصل إلى نصف النهائي مطيحاً في طريقه بأسطورة التنس فيدرر وبروبرتو بواتيستا آغوت حامل لقب دبي قبل أن يسقط في نصف النهائي أمام الإسباني رافاييل نادال.