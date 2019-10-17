مشاورات تقرب مورينيو من الدوري الإنجليزي

كشفت مصادر مطلعة الأربعاء عن وجود مشاورات مكثفة يجريها أحد الأندية الإنجليزية مع المدرب السابق لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو لتولي مهمة الإشراف على الفريق هذا الموسم بعد أزمة النتائج وتراجعه إلى مرتبة متأخرة في ترتيب الدوري مقارنة مع الإنجازات التي حققها الموسم الماضي.

ووفقاً لما كشفته صحيفة “ذا سن” البريطانية، فإن مسؤولي توتنهام أجروا اتصالاً مع مورينيو لمعرفة رأيه بشأن خلافة ماوريسيو بوتشيتينو في مقعد المدير الفني للفريق.

ويعاني سبيرز منذ بداية الموسم من تراجع النتائج في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق الفريق إنجازاً استثنائياً الموسم الماضي وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، واحتل مرتبة متقدمة ضمن فرق الصدارة في الدوري الإنجليزي، لكنه سرعان ما بدأ يعاني من تراجع مستواه وفقد الثقة في مدربه بوتشيتينو.

وبغض النظر عن الاتفاق الذي سيتوصل له مسؤولو توتنهام مع مورينيو بالسلب أو الإيجاب، فإن أسئلة عديدة تطرح حول قدرة البرتغالي على رفع التحدي وتحقيق ما يطمح إليه الفريق الإنجليزي في بقية الموسم.

صحيح أن هذه المشاورات تأتي في وقت معقول نسبياً باعتبار أن الموسم لا يزال في بدايته وهناك فرصة أمام مورينيو لتدارك الوضع والقيام بما يتوجب القيام به، لكن الأمر يتعلق بالاختيار، لماذا مورينيو بالذات، هل هو الخيار الأمثل لتولي هكذا مهمة خصوصاً أنه عزل من مهمته على رأس مانشستر يونايتد لسبب مماثل؟ هل هو مستعد للعمل على أكثر من صعيد لتحقيق تطلعات الفريق وإنقاذه من أزمته؟

أسئلة عديدة حيرت الخبراء والمهتمين بأخبار الدوري الإنجليزي الممتاز تضع مورينيو، في حال اختياره ليكون على رأس الإدارة الفنية لتوتنهام، أمام مساءلة واقعية في يوم ما لجهة أن الفريق لم يكن يوماً في وضعية كارثية تتطلب من البرتغالي القيام بالكثير.

فقط المطلوب تعديل الأوتار مع مجموعة من اللاعبين بدأت تفقد الثقة في الإطار الفني وتخرج عن سيطرة المدرب بوتشيتينو، وهو ما أكده رئيس توتنهام دانييل ليفي بقوله: “الفريق الحالي يضم لاعبين لا يريدهم المدير الفني”.

واختار مورينيو الركون إلى الراحة بعد مغادرته “مسرح الأحلام”، ورفض العديد من العروض التي يراها لا ترتقي إلى مستوى تطلعات “ذا سبيشل ون” على المستطيل الأخضر وجاء أبرزها من ليون الصيف الماضي.

رغم كل ما يقال حول مورينيو من صفات ارتبطت بهذا المدير الفني وتداولتها العديد من التقارير بالنقد والتحليل من غرور مبالغ فيه وتعنّت وتفرد بالرأي، وهي صفات انعكست على حظوظه في المواسم الأخيرة لدى بعض الأندية مقارنة برفاقه على غرار بيب غوارديولا أو يورغن كلوب، فإن هذا كله لا ينزع عن مورينيو طابع “القداسة” التي لا تزال تميزه عن خصومه وتصنفه في خانة المدربين المخضرمين، شرط أن يغيّر البرتغالي من أسلوبه التدريبي ويحاول أن يواكب الجديد في عالم كرة القدم خصوصاً أنه يتواجد في أكثر الدوريات منافسة.