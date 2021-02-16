مصدر: يوفنتوس يضغط لاستقطاب زيدان من ريال مدريد

كشف برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني أن يوفنتوس يتابع عن كثب وضعية المدرب زين الدين زيدان في ريال مدريد.

وقال إدواردو إيندا محلل "أوكيدياريو" للبرنامج الشهير: "زيدان، الذي فاز بلقب دوري الأبطال 3 مرات، هو أفضل مدرب في هذه البطولة، لا يوجد أي مدير فني آخر يتمتع بسيرة ذاتية مميزة مثله، وهو يحظى بالتالي بانتباه فرق أخرى.

"من المعلوم أن زيدان مطلوب لخلافة ديدييه ديشامب في تدريب منتخب فرنسا بعد البطولة الأوروبية، لكن هنالك خصماً لريال مدريد مهتم به أيضاً.

"الدوري الإيطالي تحسن كثيراً وتجاوز نظيره الإسباني، والقصد هنا فريق يوفنتوس".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن بافيل نيدفيد مدير يوفي يتواصل باستمرار مع زيدان حول إمكانية تولي تدريب الفريق خلفاً لأندريا بيرلو نهاية الموسم الجاري.