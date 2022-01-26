مصر إلى ربع نهائي كأس إفريقيا بعد الفوز على ساحل العاج بركلات الترجيح

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد فوزه المميز على نظيره الإيفواري بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما في الزمنين الأصلي والإضافي دون أهداف.

على ملعب غابوما، قدم المصريون عرضاً قوياً في معظم فترات اللقاء رغم بداية الإيفواريين القوية.

وأهدر لاعبو المنتخب المصري عدة فرص محققة للتسجيل جراء اللمسة الأخيرة غير الموفقة.

وشهدت المواجهة نقطة تحول مهمة في الدقيقة 88 حينما غادر الحارس محمد الشناوي بداعي الإصابة ليحل محله محمد أبو جبل الذي تألق في ركلات الترجيح.

واضطر الفريقان لفض التعادل فيما بينهما باللجوء لركلات الترجيح.

ركلات ترجيح مصر وساحل العاج

سجل لساحل العاج نيكولاس بيبي وإبراهيم سنغاري وماكسويل كورنيه وويلفريد زاها، فيما تصدى أبو جبل لركلة إيريك بايلي.

أما المصريون، فسجل لهم أحمد سيد زيزو وعمرو السولية وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمد صلاح.

وسيلاقي المنتخب المصري في ربع النهائي شقيقه المغربي يوم الأحد القادم الموافق 30 من شهر يناير الجاري.