مصر تبلغ كأس أمم إفريقيا بعد التعادل مع كينيا

تأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية بالتعادل مع كينيا بهدف لكل فريق ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة للتصفيات.

تقدم منتخب مصر في الدقيقة الثانية عن طريق محمد مجدي أفشة، وعادل منتخب كينيا عن طريق عبد الله حسن في الدقيقة 65.

ورفع منتخب مصر رصيده لـ9 نقاط، في صدارة المجموعة، نفس رصيد جزر القمر، لكن فارق الأهداف في صالح الفراعنة.

فيما ودع منتخب كينيا التصفيات بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط، وتوغو في ذيل المجموعة بنقطتين.

ويلتقي منتخب مصر جزر القمر الاثنين المقبل بالقاهرة ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة، والتي تحسم المتصدر.