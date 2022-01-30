مصر تتفوق على المغرب وتبلغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

حقق منتخب مصر فوزاً صعباً على جاره المغربي بهدفين لهدف بعد التمديد في اللقاء القوي الذي شهده ملعب أحمدو أهيدجو ضمن ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتأهل المنتخب المصري بالتالي إلى المربع الذهبي (الدور نصف النهائي) الذي سيواجه فيه نظيره الكاميروني صاحب الضيافة.

تقدم أسود الأطلس في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء ترجمها بنجاح سفيان بوفال.

وأدرك الفراعنة التعادل مطلع الشوط الثاني عن طريق القائد محمد صلاح وفي الدقيقة 53 بالتحديد.

وفشل الطرفان في زيادة غلتهما التهديفية فيما تبقى من زمن أصلي ليحتكما لشوطين إضافيين.

وجاء هدف الانتصار في الدقيقة 100 عن طريق محمود حسن تريزيغيه.

يذكر أن حارس منتخب مصر محمد أبو جبل تعرض للإصابة ليغادر اللقاء بعد 6 دقائق على بداية الشوط الإضافي الأول ليحل محله الشاب محمد صبحي البالغ من العمر 22 عاماً.