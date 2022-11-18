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مصر تجدد تفوقها التاريخي على بلجيكا

منشور 18 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:14
مصر تتفوق على بلجيكا (المصدر: أ ف ب)
مصر تتفوق على بلجيكا (المصدر: أ ف ب)

تغلب منتخب مصر على نظيره البلجيكي بهدفين لهدف اليوم الجمعة في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

جاء هدفا المنتخب المصري عن طريق مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيغيه في الدقيقتين 34 و 46، فيما حمل هدف الشياطين الحمر توقيع لويس أوبيندا في الدقيقة 76.

وزج روي فيتوريا مدرب "الفراعنة" بتشكيلته الأساسية منذ البداية بقيادة النجم محمد صلاح، قابلها مشاركة عدد كبير من النجوم لدى منتخب بلجيكا على رأسهم كيفين دي بروين وايدين هازارد وميتشي باتشواي.

يذكر أن المنتخبين التقيا في 3 مباريات ودية سابقة، حقق المصريون الفوز في مواجهتين منها، مقابل انتصار وحيد للبلجيكيين.

ويشارك البلجيكيون في بطولة كأس العالم قطر 2022 التي ستنطلق يوم الأحد ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا.

كلمات دالة:منتخب مصرمنتخب بلجيكا

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