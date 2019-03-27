مصر تخسر ودياً أمام نيجيريا
جانب من لقاء منتخبي مصر ونيجيريا الودي الذي خسره الفراعنة بهدفٍ دون رد ضمن استعدادات الطرفين لكأس الأمم الإفريقية.
جانب من لقاء منتخبي مصر ونيجيريا الودي الذي خسره الفراعنة بهدفٍ دون رد ضمن استعدادات الطرفين لكأس الأمم الإفريقية.
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