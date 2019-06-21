مصر تفتتح كأس الأمم الإفريقية بفوز على زيمبابوي

حقق منتخب مصر، الفوز على نظيره زيمبابوي بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة على أرضه.

بعد دقيقتين من البداية، تصدى حارس مرمى زيمبابوي لفرصتين للمهاجم مروان محسن، ليحول الكرة إلى ركلة ركنية في هاتين المرتين.

جملة رائعة بدأها محمد صلاح، بالتعاون مع مروان محسن، الذي مرر الكرة إلى عبد الله السعيد الذي سدد الكرة، ليتصدى لها الحارس في الدقيقة الثامنة.

سدد موسولا لاعب زيمبابوي كرة صاروخية أرضية، تصدى لها محمود علاء، مدافع مصر ببراعة.

أنقذ محمد الشناوي، حارس مرمى مصر فريقه من هدف محقق في الدقيقة 37 بعد انفراد للاعب خاما بليات.

أحرز محمود حسن "تريزيغيه" الهدف الوحيد لمنتخب مصر، بعد مراوغة مدافعي زيمبابوي من الناحية اليسرى، ليسدد الكرة في المرمى بمهارة في الدقيقة 41.

تسديدة صاروخية من تريزيجيه في الدقيقة 49 تصدى لها ببراعة حارس زيمبابوي.

واصل الحارس سيماندا تألقه، وتصدى لتصويبة خطيرة من محمد صلاح في الدقيقة 67، بعد تمريرة رائعة من تريزيغيه.

كما أنقذ حارس زيمبابوي تسديدة خطيرة نفذها صلاح، بعد انفراد جاء من تمريرة لوليد سليمان.

وبهذا، حصل منتخب مصر على أول 3 نقاط في البطولة، ليتصدر المجموعة الأولى، قبل مواجهة منتخبي أوغندا والكونغو الديمقراطية المقررة السبت.