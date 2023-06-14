مصر تقلب تخلفها أمام غينيا إلى انتصار ثمين وتتأهل لكأس أمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر بصورة رسمية إلى بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار بعد انتصاره المثير على نظيره الغيني بهدفين لهدف ليلة الأربعاء في اللقاء الصعب الذي جمعهما على أرضية الملعب الكبير لمراكش لحساب المجموعة الرابعة.

تقدم الغينيون أولاً في الدقيقة 26 عبر سيرهو غراسي، لكن محمود حسن تريزيغيه أدرك التعادل لمصر في الدقيقة 42 قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف الانتصار الثمين قبل نهاية المواجهة بـ 11 دقيقة.

مصر تنفرد في الصدارة وتتأهل للنهائيات

بهذه النتيجة، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 12 نقطة لينفرد في صدارة المجموعة ويضمن التأهل للنهائيات.

فيما تجمد رصيد منتخب غينيا عند 9 نقاط في المركز الثاني.