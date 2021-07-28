أولمبياد طوكيو: مصر تهزم أستراليا وتتأهل لربع نهائي مسابقة كرة القدم

تغلب منتخب مصر على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو المقام حالياً ليتأهل للدور القادم.

وتساوى الفراعنة مع منتخب الأرجنتين برصيد النقاط، لكن المصريين تفوقوا بفارق الأهداف المرجع الأول في حال تساوى عدد النقاط.

جاء هدفا اللقاء عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، وعمار حمدي (85).

وتأهل فريق المدرب شوقي غريب بالتالي إلى ربع النهائي الذي سيخوض فيه مواجهة صعبة للغاية أمام نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الرابعة.

مصر تتأهل مع إسبانيا عن المجموعة الثالثة

أكد منتخب إسبانيا صدارته للمجموعة بتعادله مع غريمه الأرجنتيني بهدفٍ لمثله.

تقدم الماتادور عن طريق ميكيل مورينو في الدقيقة 66، وعادل توماس بيلمونت للتانغو قبل نهاية اللقاء بـ 3 دقائق.

وسيلاقي الإسبانيون في الدور القادم منتخب ساحل العاج.

ترتيب المجموعة الثالثة النهائي: