مصر تهزم غينيا بهدف وحيد في تصفيات كأس أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر الفوز على ضيفه منتخب غينيا بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

جاء الهدف الوحيد عبر البديل مصطفى محمد في الدقيقة 85، وهي المواجهة الأولى تحت إشراف المدير الفني الجديد إيهاب جلال.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب مالاوي على ضيفه الإثيوبي بهدفين لهدف.

وفي مباراة من المجموعة العاشرة جرت في وقت سابق، تعادل منتخب تونس مع مستضيفه البوتسواني دون أهداف.