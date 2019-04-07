مصر وتونس ضمن التصنيف الأول لكأس أمم إفريقيا

القرعة ستقام في الـ 12 من الشهر الجاري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصنيف المنتخبات التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا 2019، والمنتظر إقامتها في مصر في يونيو القادم.

وستقام البطولة في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخها.

وشهد ترتيب الاتحاد الإفريقي وجود منتخبي مصر وتونس فقط من المنتخبات العربية في التصنيف الأول.

وجاءت التصنيفات ككل كالتالي:

ميسي يحطم رقماً تاريخياً بعدد مرات الفوز في الدوري الإسباني

الكشف عن تفاصيل حادثة طرد دييغو كوشتا

دجيكو يوافق على الانتقال لويست هام

كلوب: لم أشك مطلقاً في إمكانات صلاح

هازارد في طريقه إلى ريال مدريد

التصنيف الأول: مصر - تونس - غانا - الكاميرون - السنغال - كوت ديفوار.

التصنيف الثاني: المغرب - الجزائر - نيجيريا - الكونغو - مالي - غينيا.

التصنيف الثالث: جنوب إفريقيا - أنغولا - أوغندا - غينيا بيساو - زيمبابوي - بوروندي.

التصنيف الرابع: موريتانيا - ناميبيا - بينين - كينيا - مدغشقر - تنزانيا.

يذكر أن قرعة البطولة ستقام في 12 من الشهر الجاري، تحت سفح الأهرامات بحضور جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).