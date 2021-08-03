مصير آسينسيو محصور بين 3 أندية إنجليزية

قال برنامج "فيتشاخيس" الإسباني أن النجم ماركو آسينسيو مطلوب من قبل ثلاثة أندية إسبانية خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وكشف البرنامج أن إيفرتون وليستر سيتي وليدز يونايتد تتسابق للظفر بتوقيع نجم ريال مدريد الذي يبدو في طريقه للرحيل عن العاصمة الإسبانية.

ويتبقى موسمان في عقد آسينسيو مع الفريق الملكي، إلا أن الإدارة باتت تتطلع لبيعه حالياً نظراً لمعاناته المستمرة في فرض نفسه.

ويسعى النادي الأبيض للحصول على أعلى قيمة ممكنة نظير بيع نجم مايوركا وإسبانيول السابق حتى يستثمر ما قد يجنيه في صفقة كيليان مبابي هدفه الرئيسي هذا الصيف.

آسينسيو يقود إسبانيا لنهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو

يذكر أن اللاعب يشارك مع منتخب إسبانيا حالياً في أولمبياد طوكيو، وقد سجل هدف فوز بلاده على المستضيف الياباني في نصف نهائي مسابقة كرة القدم ليتأهل لا روخا إلى المباراة النهائية التي سيلاقي فيها غريمه البرازيلي.