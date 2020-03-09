مصير الدوري الإيطالي ما زال مجهولاً

ما زال الغموض يسيطر على مصير الدوري الإيطالي، بعد الانتشار المفزع لفيروس كورونا في الدولة الأوروبية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، أن المجلس الفيدرالي قد يضطر لتعليق مباريات الدوري حتى بداية الشهر القادم، وهذا سيتحدد بعد اجتماع سيتم عقده غداً الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الإيقاف لن يقتصر على دوري الدرجة الأولى فحسب، بل كذلك على الدرجتين الثانية والثالثة، وهو الاقتراح الذي لم يلقى قبول رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو والكثير من رؤوساء الأندية الأخرى.

تأتي هذه الأنباء بعد أقل من 24 ساعة على الدعوات التي طالبت بإلغاء أو تأجيل الدوري، والتي يقودها رئيس رابطة اللاعبين داميانو توماسي.

وأثار توماسي ضجة على نطاق واسع أمس الأحد، بمطالبة اللاعبين المحترفين بالتوقف عن اللعب، لإجبار المسؤولين على تعليق البطولة، بعد مأساة أول أمس، بتسجيل أكثر من 130 حالة وفاة بسبب وباء كورونا.

وأقيمت 5 مباريات من مؤجلات المرحلة الـ 26 أمس الأحد، بما فيها مباراة الديربي الكبير التي جمعت يوفنتوس بإنتر وانتهت بفوز يوفي بهدفين نظيفين.

وما زالت الأمور لم تتضح بعد على المستوى القاري، بعد إقامة مباراة إنتر ولودوغوريتس رازجراد في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي دون جماهير، كما يتواصل يوفنتوس مع السلطات في دولة مالطة، لإقامة مباراته أمام ليون في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا هناك بجماهير، بدلاً من إقامتها خلف أبواب موصدة في تورينو.