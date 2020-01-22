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مصير بايل مع ريال مدريد في مهب الريح

منشور 22 كانون الثّاني / يناير 2020 - 05:46
غاريث بايل
غاريث بايل

ما زال النجم غاريث بايل يخلق حالة من الجدل داخل ريال مدريد بسبب رغبته في العودة إلى ناديه القديم توتنهام فيما تبدو المفاوضات بين الأطراف المعنية معقدة حتى الآن.

ورغم أن معظم وسائل الإعلام أكدت رغبة سبيرز في استعادة الويلزي مجدداً، إلا أنه لم يتم التقدم بعرض رسمي حتى الان من جانب النادي اللندني.

في المقابل، يرغب وكيل أعمال بايل في بقاء  كوكله حتى نهاية الموسم حتى ينجح في تسويقه بشكل جيد لكبار قارة أوروبا، لكن الحالة التي وصلت بين النجم الويلزي والمدير الفني زين الدين زيدان تؤكد أن الرحيل بات قريباً.

Via SyndiGate.info


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