مصير بوغبا في مانشستر يونايتد مرهون برانغنيك

قالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا سيبقى في مانشستر يونايتد بحال تعيين الألماني رالف رانغنيك مديراً فنياً بصورة دائمة.

وينتهي عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 28 عاماً مع فريق الشياطين الحمر مع نهاية الموسم الجاري، وقد أثيرت تكهنات عديدة حول رحيله وانضمامه لأحد عمالقة أوروبا الصيف القادم.

لكن تثبيت رانغنيك مدرباً دائماً ليونايتد سيدفع الفرنسي لتجديد عقده والاستمرار في ملعب أولد ترافورد لفترة جديدة.

وأعجب بوغبا بما قدمه الألماني منذ توليه الإشراف على يونايتد كونه يرى أن للاعب دور مهم في أسلوب لعب الفريق.

يذكر أن الفائز بكأس العالم 2018 خاض مع مانشستر يونايتد 219 مباراة بجميع المسابقات سجل فيها 38 هدفاً وصنع 49 هدف آخر.