مصير بيرلو مرهون بتأهل يوفنتوس لدوري الأبطال

قال فابيو باراتيتشي، مدير يوفنتوس الرياضي، أن المدرب أندريا بيرلو سيستمر مع الفريق الموسم القادم بحال ضمان التأهل لدوري الأبطال.

واقترب يوفي من خسارة لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 9 مواسم هيمن فيها على البطولة، بعدما بات إنتر ميلان قريباً للغاية من الفوز هذا الموسم.

وسُئل باراتيتشي عما إذا كان بيرلو سيستمر مدرباً ليوفنتوس حتى لو لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال، ليرد قائلاً: «لا نفكر في الخيارات البديلة، والقصد فرضية عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

«نثق فيما نقوم به، وما يفعله الجميع سواء المدرب أو اللاعبين، من أجل تحقيق هدفنا».

وأتم: «نعم بالتأكيد سيكون بيرلو مدرباً ليوفنتوس لكن في حالة تأهلنا لدوري الأبطال الموسم المقبل».