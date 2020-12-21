مصير صلاح مع ليفربول يشغل كبار أوروبا

رغم تسجيل محمد صلاح هدفين في شباك كريستال بالاس وهو ما جعل هداف ليفربول ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 13 هدفاً، إلا أن مستقبل النجم المصري يبدو غامضاً.

وفتح صلاح خلال حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية باب الرحيل عن ليفربول لدى سؤاله عن موقفه من الانتقال لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة.

وبعد حوار صلاح والحديث عن مستقبله اشتعلت الأمور داخل غرفة ملابس حامل لقب الدوري الإنجليزي خاصة بعدما عبر النجم ساديو ماني عن غضبه عقب تبديله على حساب صلاح ليخرج المدرب يورغن كلوب في تصريحات عقب لقاء كريستال بالاس قال فيها: "ماني لم يكن غاضباً من مشاركة صلاح بدلاً منه".

كما أشار محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق إلى أن صلاح غير سعيد في ليفربول حالياً، وأن نجم الريدز أخبره بالسبب، إلا أن اللاعب المعتزل رفض الكشف عن تفاصيل إضافية.

وهنالك عدة أطراف تتابع مصير صلاح مثل ريال مدريد، إذ ارتبط المصري كثيراً بالانتقال إليه خاصة أن الملكي يسعى لتعزيز هجومه بعد رحيل النجم كريستاينو رونالدو إلى جانب سلسلة الإصابات التي ضربت إيدين هازارد، إضافة لتقدم كريم بنزيمة في السن.

ويسعى ريال مدريد إلى تحسين وضعه المالي حالياً بعدما غاب عن تدعيم صفوفه خلال السوق المنقضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يشهد الصيف محاولة من زين الدين زيدان مدرب ريال للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية وهو ما سيربط صلاح بالفريق مجدداً.

في المقابل، يزداد وضع برشلونة حرجاً حالياً والأسباب كثيرة أهمها عدم تجديد عقد النجم ليونيل ميسي حتى الآن وهو ما يعني رحيله نهاية الموسم.

كما يعاني النادي الكتالوني من أزمة مالية خانقة بسبب وباء فيروس كورونا وهو ما أدى إلى عدم تدعيم صفوفه بالشكل الأمثل وتحديداً في صفقتي ممفيس ديباي نجم ليون وجورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول.

أمل برشلونة الوحيد يتمثل بالرئيس الجديد الذي سيدير النادي خلال الفترة المقبلة، حيث وعد أكثر من مرشح إعادة الفريق للواجهة من جديد خاصة الرئيس السابق جوان لابورتا الذي شهد عهده صعود البارسا للقمة في مختلف المناسبات محلياً وقارياً.

من جهة أخرى، ارتبط النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بالقدوم إلى ليفربول، ويبدو أنه سيعوض رحيل صلاح بحال بيع الهداف المصري.

وما يدعم ليفربول في إتمام صفقة مبابي سيكون العائد الضخم من بيع صلاح والذي لن يقل عن 150 مليون يورو.

ويسعى ليفربول لاستغلال وضع مبابي مع باريس سان جيرمان إذ سينتهي عقد صاحب الـ 22 عاماً في صيف عام 2022، إلى جانب عدم توصل عملاق فرنسا لاتفاق يقضي بتجديد عقد لاعبه الشاب حتى الآن.