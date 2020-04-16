مصير غامض لمباراة الأهلي المصري وريال مدريد

أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي المصري أن مصير المباراة أمام ريال مدريد بات غامضاً بسبب فيروس كورونا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أن المباراة التي كانت ستجمع الطرفين في أغسطس القادم بات مصيرها غامضاً، بسبب الوباء.

وأوضح أنه تحدث مع عدد من لاعبي الأهلي الكبار من أجل تخفيض العقود في الفترة المقبلة حال استمرار أزمة توقف النشاط الرياضي.

وتابع “تواصلت مع ستة لاعبين من الكبار وهم يتفهمون ذلك، تحدثنا مع كبار اللاعبين ومن ضمنهم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي من أجل تخفيض العقود”.