مصير مجهول لسولشاير مع مانشستر يونايتد

يجد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد نفسه يواجه خطر الإقالة بسبب البداية المخيبة في الدوري الإنجليزي بعدما حقق الشياطين الحمر انتصارين وتعادل مقابل ثلاث هزائم كانت جميعها على أرضهم.

بعد هزيمتين متتاليتين، الأولى أمام ضيفه آرسنال 0–1 في الدوري كانت الثالثة له على أرضه هذا الموسم، ثم أمام مستضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي 1–2 في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ستضع هزيمة أخرى أمام إيفرتون المدرب النرويجي تحت ضغط شديد وسط تقارير عن قيام مجلس إدارة يونايتد باتصالات مع ممثلي مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوكيتينو للإشراف على الشياطين الحمر خلفاً لسولشاير.

وكانت الهزيمة المفاجئة أمام إسطنبول باشاك شهير محرجة بشكل خاص للنرويجي حيث عادت نقاط الضعف الدفاعية لفريقه لتطارده مرة أخرى.

وبخسارته أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع، حقق مانشستر يونايتد أسوأ بداية له على أرضه منذ عام 1972، وبالتالي فإن الفوز على المستضيف إيفرتون سيكون مطلباً أساسياً للاعبين والمدرب على وجه الخصوص.

وسيحاول يونايتد استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الذين فشلوا في تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة بينها خسارتان متتاليتان وذلك بعد الانطلاقة التاريخية والانتصارات الأربعة المتتالية التي خولتهم الصدارة قبل التخلي عنها لصالح الجار والغريم التقليدي ليفربول.

ويدرك سولشاير الذي يبتعد فريقه بأربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط، أن فترة التوقف الدولية القادمة من المحتمل أن تمثل فرصة لإقالته في حال فشله في تحقيق نتيجة إيجابية بملعب “غوديسون بارك”.

وخسر مانشستر يونايتد ثلاث مرات في مبارياته الست التي خاضها حتى الآن في الدوري، ولم يسبق له الخسارة في أربع من أول سبع مباريات في الدوري منذ 1989–1990.

وقال النرويجي بعد الخسارة في إسطنبول: “أرفض التعليق على شيء من هذا القبيل. بالطبع الوقت مبكر والآراء موجودة طوال الوقت. عليك أن تظل قوياً.

“أنا موظف في النادي لأقوم بعمل ما وأفعل ذلك بأفضل ما لدي من قدرات مع جهازي الفني”.