مصير 4 نجوم يقلق مانشستر يونايتد

تسابق إدارة مانشستر يونايتد الزمن لحسم مصير 4 من كبار نجوم فريقها، الذين تحوم الشكوك حول بقائهم، خاصة مع تبقي أيام قليلة فقط على تجمع اللاعبين للمرحلة الإعدادية للموسم القادم.

وسلطت صحيفة "مايل أون لاين" البريطانية الضوء على اللاعبين وعلى أبعاد المشاكل التي تواجه إدارة الشياطين.

بول بوغبا

ليس هناك من شك أن الفرنسي يريد المغادرة، إذ أنه اعترف برغبته في خوض تحدٍ جديد، في تصريح أطلقه في اليابان الأسبوع الماضي.

ويرغب يوفنتوس وريال مدريد في الاستفادة من خدمات الفرنسي، وعلى الرغم من إعلان الفريق أن اللاعب ليس للبيع، إلا أن عرضاً قد يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني ربما يكون كافياً لإطلاق سراحه.

روميلو لوكاكو

كان واضحاً عدم اقتناع المدرب أولي غونار سولشاير بما يقدمه البلجيكي، إذ كانت اختياراته في خط هجومه تتركز دائماً على ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وجيسي لينغارد.

لوكاكو، من جانبه، يبدو أنه سيستمع إلى نصيحة روبرتو مارتنيز مدرب المنتخب البلجيكي بالمغادرة فوراً، لكن حتى الآن لا توجد عروض صريحة في الأفق.

أليكسيس سانشيز

لا يوجد لاعب يشكل صداعاً لإدارة الشياطين أكثر من التشيلي الذي يتقاضي راتباً أسبوعياً قدره 500 ألف جنيه بعد تعاقده معه في يناير 2018 من آرسنال.

ولم يسجل صاحب الـ 30 عاماً سوى 5 أهداف فقط، قبل أن يبدأ مستواه في التراجع بشكل واضح وسط توالي الإصابات.

ويشكل راتب التشيلي عقبة أمام انتقاله إلى أي فريق آخر.

دافيد دي خيا

وصل يونايتد إلى طريق مسدود مع الحارس الإسباني لتمديد عقده، لكنه يصر على أنه يعد العدة لإبقائه، على الرغم مما يعنيه ذلك من إمكانية انتقاله في صفقة حرة عقب انتهاء العقد الصيف المقبل.

وربما يقبل النادي بعرض مغرٍ من باريس سان جيرمان الذي أبدى رغبته في ضم صاحب الـ 28 عاماً.