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مطالب بإشراك أليكسيس سانشيز أساسياً أمام ليفربول

منشور 08 آذار / مارس 2022 - 10:49
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز

يرى مهاجم منتخب إيطاليا وإنتر ميلان السابق أنتونيو كاسانو أن على المدرب سيموني إنزاغي إشراك التشيلي أليكسيس سانشيز أساسياً اليوم حين يلاقي النيراتزوري غريمه ليفربول اليوم الثلاثاء.

ويحل الفريق الإيطالي ضيفاً على غريمه الإنجليزي في لقاء قوي يشهده ملعب آنفيلد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسقط إنتر في مواجهة الذهاب على أرضه بهدفين دون رد وباتت مهمته في العودة صعبة للغاية أمام خصم قوي وزاخر بالمواهب.

وقال كاسانو في تصريحات لـ "بوبو تي في": "الأمر معقد، معقد للغاية، لأن النتيجة في لقاء الذهاب كانت ثقيلة وغير مستحقة.

"في هذه المباريات من الضروري تواجد لاعبين حاسمين يستطيعون استغلال أي فرصة للتهديف.

"سأختار سانشيز لو كان الأمر منوطاً بي، يجب أن تشركه في مثل هذه المباريات الحاسمة، من الصحيح وضع الثقة في لاوتارو (مارتينيز)، لكن أليكسيس لا يحصل على الفرص الكافية للمشاركة وهو لاعب لا يجب أن يتم معاملته بهذا الشكل.

"برأيي يجب أن يتم التعامل معه بمزيد من الاحترام."

أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
كلمات دالة:أليكسيس سانشيزإنتر ميلاندوري أبطال أوروباأنتونيو كاسانوليفربول

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