مطالب بتقديم موعد انطلاق كأس العالم 2022 ليوم واحد

تداولت وسائل الإعلام تقاريراً اليوم الأربعاء تشير لإمكانية تقديم موعد انطلاق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 ليوم واحد، أي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بدلاً من 21 من الشهر ذاته.

ويأتي هذا التغيير حتى يمنح منتخب قطر صاحب الضيافة فرصة خوض المباراة الافتتاحية للمونديال.

هل سيوافق فيفا على تقديم موعد انطلاق كأس العالم 2022؟

ومن المتوقع أن يوافق القائمون على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هذا الاقتراح.

وبالتالي ستجمع المباراة الافتتاحية للبطولة بين العنابي ونظيره الإكوادوري على ملعب البيت في الساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحة.

ويشير الجدول الحالي إلى أن لقاء منتخبي قطر والإكوادور هو الثالث من أصل 4 لقاءات يشهدها اليوم الافتتاحي للبطولة الموافق 21 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن التغيير المقترح سيجعلها المواجهة الأولى في المونديال القطري.