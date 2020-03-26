مطالب بحماية أجور اللاعبين في الدوري الإنجليزي

طلبت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إجراء مشاورات عاجلة مع رابطتي الدوري الممتاز ورابطة الدوريات الـ 3 الأدنى لبحث حماية رواتب اللاعبين بعد توقف المباريات بسبب كورونا.

وتبدي الأندية خشيتها من تأثير فترة التوقف على إيراداتها المالية في ظل غياب مداخيل المباريات وعائدات البث التلفزيوني.

ونظراً لتراجع الإيرادات خاصة في الدرجات الثلاث الأدنى في بطولة إنجلترا، تشير التقارير إلى أن الأندية بدأت تدرس حسم نسب معينة من الرواتب لحين عودة الأمور إلى طبيعتها.

ووفقاً للتقارير، بات برمينغهام (درجة إنجليزية أولى) أول فريق يطلب من لاعبيه الذين ينالون راتباً أسبوعياً يفوق ستة آلاف جنيه استرليني أي ما يعادل 7 آلاف دولار، الموافقة على حسم مؤقت بنسبة 50%.

وأشارت رابطة اللاعبين إلى أنه "كما في المجالات الأخرى، أزمة فيروس "كوفيد-19" الراهنة تتسبب بتأثير بالغ على الوضع المالي لكرة القدم (...) العديد من الأندية بدأت بالتواصل مع اللاعبين لتطرح تأخير الرواتب".

وأضافت في بيان: "من أجل التعامل مع هذا الوضع، دعونا إلى اجتماع طارىء مع رابطتي البريميير ليغ وإي إف إل".

وفي حين يتوقع أن تكون الأندية الصغيرة المتضرر الأكبر من تراجع الإيرادات المالية للمباريات، باتت الأندية الكبيرة حتى تبحث في اتخاذ إجراءات بشأن الرواتب.

وتفيد تقارير بأن لاعبي أندية ألمانية أبرزها بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وافقوا على تخفيض رواتبهم، وأن أندية أوروبية أخرى مثل برشلونة، تفاوض لاعبيها للغرض ذاته.

وعلقت منافسات كرة القدم الإنجليزية حتى 30 أبريل على الأقل بسبب تفشي وباء كورونا، ويبدو في ظل الوضع الصحي العالمي الراهن، والقيود المفروضة لمكافحة الوباء، أن هذا الموعد قد يمدد لفترة إضافية.